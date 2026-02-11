Nike ACG
男子速干长袖T恤
¥399
Nike ACG 男子速干长袖T恤将宽松版型和厚实混纺面料巧妙结合，搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽，是一款理想的中层叠搭单品，伴你轻松驾驭不同场合。
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： FQ3739-121
其他细节
- 厚实混纺面料，质感出众且富有结构感
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 罗纹领口与袖口
- 左胸饰有 ACG 刺绣标志
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
