 
Nike ACG 马年限定脱缰系列新年款男子速干长袖T恤 - 帆白

Nike ACG 马年限定脱缰系列

新年款男子速干长袖T恤

¥449
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG 马年限定脱缰系列新年款男子速干长袖T恤背面饰有飞马图腾，旨在庆贺马年。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。落肩设计结合宽松衣身，塑就舒适休闲造型。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ3713-133

Nike ACG 马年限定脱缰系列

¥449

Nike ACG 马年限定脱缰系列新年款男子速干长袖T恤背面饰有飞马图腾，旨在庆贺马年。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。落肩设计结合宽松衣身，塑就舒适休闲造型。

其他细节

  • 厚实面料，质感出众且富有结构感
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 罗纹领口与袖口
  • 左胸饰有 ACG 刺绣标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ3713-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。