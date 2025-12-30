Nike ACG 马年限定脱缰系列
新年款男子速干长袖T恤
¥449
Nike ACG 马年限定脱缰系列新年款男子速干长袖T恤背面饰有飞马图腾，旨在庆贺马年。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。落肩设计结合宽松衣身，塑就舒适休闲造型。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3713-133
其他细节
- 厚实面料，质感出众且富有结构感
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 罗纹领口与袖口
- 左胸饰有 ACG 刺绣标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
