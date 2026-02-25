Nike ACG "Activitorium"
女子高腰防晒速干长裤
¥849
Nike ACG "Activitorium" 女子高腰防晒速干长裤采用宽松版型和轻盈的防紫外线面料，为你的冒险之旅缔造舒适感受和出众包覆效果。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： FV7320-010
自然环境实测，灵感源自阿拉斯加州
为汲取设计灵感和深刻见解，ACG 团队深入阿拉斯加州的严寒世界，穿梭于冰封河流、浓雾和冰川之间。这段旅程让他们明确了需求，打造出一款既百搭又舒适的长裤。
舒适贴合
弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感。裤管口松紧抽绳设计，可轻松调整造型。
安心收纳
两个拉链插手口袋和一个按扣式后袋，提供充裕收纳空间。经典 ACG 三角形钩环，便于固定钥匙。
产品细节
- UPF 40+
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 刺绣 ACG 标志
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
