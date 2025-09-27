 
Nike ACG Air Deschutz+ 男/女凉鞋 - 幻影灰白/浅骨色/浅土褐/卡其

Nike ACG Air Deschutz+

男/女凉鞋

¥549

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike ACG Air Deschutz+ 男/女凉鞋，无论是城市徒步、攀越峡谷，还是漫步沙滩，皆可助你轻松驾驭。耐穿户外风格设计，将 90 年代经典外观与现代舒适感和缓震配置巧妙糅合。融入可调节固定带和耐穿材料，应你所需，助你从容开启下一场探险。轻松上脚，开启探险之旅。


  • 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/浅土褐/卡其
  • 款式： FN5201-001

Nike ACG Air Deschutz+

¥549

穿上 Nike ACG Air Deschutz+ 男/女凉鞋，无论是城市徒步、攀越峡谷，还是漫步沙滩，皆可助你轻松驾驭。耐穿户外风格设计，将 90 年代经典外观与现代舒适感和缓震配置巧妙糅合。融入可调节固定带和耐穿材料，应你所需，助你从容开启下一场探险。轻松上脚，开启探险之旅。

其他细节

  • 鞋面采用织物与合成材质组合材料，帮助双足保持舒适
  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，在崎岖多石的探险之旅中为你提供出众缓震效果
  • 魔术贴粘扣固定带，可供快速调整贴合度
  • 鞋口衬垫包覆脚踝，营造柔软舒适体验
  • 黏性橡胶外底为户外活动打造，铸就出色抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/浅土褐/卡其
  • 款式： FN5201-001

Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。