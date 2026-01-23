 
Nike ACG Apex 拒水渔夫运动帽 - 安全橙/明亮紫/黑

Nike ACG Apex

拒水渔夫运动帽

¥299
安全橙/明亮紫/黑
黑/黑/黑

Nike ACG Apex 拒水渔夫运动帽采用拒水面料，搭配环绕式帽檐，提供出色包覆效果。轻盈塔夫绸面料，质感清爽；可调节固定带，打造理想贴合度。


  • 显示颜色： 安全橙/明亮紫/黑
  • 款式： IH8919-819

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 拒水性能
  • 汗带设计
  • 必要时用湿布清洁
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。