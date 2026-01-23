Nike ACG Apex
拒水渔夫运动帽
¥299
Nike ACG Apex 拒水渔夫运动帽采用拒水面料，搭配环绕式帽檐，提供出色包覆效果。轻盈塔夫绸面料，质感清爽；可调节固定带，打造理想贴合度。
- 显示颜色： 安全橙/明亮紫/黑
- 款式： IH8919-819
产品细节
- 100% 锦纶
- 拒水性能
- 汗带设计
- 必要时用湿布清洁
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
