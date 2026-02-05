Nike ACG Apex
拒水渔夫运动帽
¥449
可调节遮盖范围和可收纳设计——Nike ACG Apex 拒水渔夫运动帽拒绝普通。灵感源自我们的多洛米蒂山脉之旅。当地多变的环境让我们意识到适应性装备的重要性。天气炎热时，要想感受微风，你可取下帽顶，露出网眼拼接帽冠。如果突然下雨，拒水面料结合环绕式帽檐，有助挡雨。
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/黑
- 款式： IM6152-368
Apex 运动帽
Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。
可收纳设计
如果你不需要遮盖，请找到渔夫帽内侧的 "Pack it in" 和 "Pack it out" 标签。使用标签附近的按扣口袋，将这顶渔夫帽紧凑地收纳其中。
匠心细节
三角钩环增添经典 ACG 细节，可将帽子夹在背包外侧，便于携带。下巴固定带可供自主调节贴合度。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 内置汗带
- 反光 Nike ACG 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 手洗
