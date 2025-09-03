Nike ACG Aysén
双肩包
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
出众的户外体验离不开合适的装备。Nike ACG Aysén 双肩包的卷盖采用耐用柔韧的材料，可反复翻卷，经久耐用。充裕的内部储物空间、磁扣开合设计、钩扣和胸部固定带，满足徒步和日常通勤所需。
- 显示颜色： 黑/冷灰/白色
- 款式： DV4054-010
其他细节
- 可扩展式侧边口袋可供收纳水壶，助你随时补充水分
- 背面局部泡绵加垫结合网眼设计，提供出色舒适度
- 内置笔记本电脑保护套，提供有序收纳空间，便于你随身携带电子设备
- 正面小号口袋，便于快速存取物品
- 金属 G 型钩扣搭配绳环，结实耐用
产品细节
- 尺寸：65 x 29 x 19 厘米
- 容积：约 34 升
- 重量：约 790 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/冷灰/白色
- 款式： DV4054-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
