出众的户外体验离不开合适的装备。Nike ACG Aysén 双肩包的卷盖采用耐用柔韧的材料，可反复翻卷，经久耐用。充裕的内部储物空间、磁扣开合设计、钩扣和胸部固定带，满足徒步和日常通勤所需。


  • 显示颜色： 黑/冷灰/白色
  • 款式： DV4054-010

其他细节

  • 可扩展式侧边口袋可供收纳水壶，助你随时补充水分
  • 背面局部泡绵加垫结合网眼设计，提供出色舒适度
  • 内置笔记本电脑保护套，提供有序收纳空间，便于你随身携带电子设备
  • 正面小号口袋，便于快速存取物品
  • 金属 G 型钩扣搭配绳环，结实耐用

产品细节

  • 尺寸：65 x 29 x 19 厘米
  • 容积：约 34 升
  • 重量：约 790 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
