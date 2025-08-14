 
Nike ACG "Cinder Cone" 男子夹克 - 浅卡其/苔木棕色/山峰白

Nike ACG "Cinder Cone"

男子夹克

¥1,099
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG "Cinder Cone" 男子夹克采用轻盈梭织面料，搭配可收纳设计，不穿时，可轻松收纳至衣身内侧口袋中。


  • 显示颜色： 浅卡其/苔木棕色/山峰白
  • 款式： IH3581-229

灵感源自西德克萨斯

该夹克的设计灵感源自团队在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟露营之旅，巧搭以沙漠为灵感的仙人掌印花，焕新演绎经典设计。

冒险佳选

宽松版型结合侧拼接设计，营造自然运动体验。

整装待发，开启探险

下摆和风帽背面搭配松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度。 拉链顶部搭配挡片设计，帮助保护颈部。

产品细节

  • Nike ACG 标志
  • 拉链插手口袋
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


