Nike ACG Club

¥199

Nike ACG Club 大童拒水运动帽采用软顶帽冠设计，结合弧形帽檐，为你遮挡刺眼阳光；拒水梭织面料，帮助抵御潮湿天气。无论是登山徒步、户外露营，还是日常出行，此款运动帽皆能应你所需。

产品细节

  • 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维。汗带：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 弧形帽檐
  • 刺绣 ACG 标志
  • 可调节固定带结合插扣设计
  • 手洗
  • 显示颜色： 波斯紫/透明粉/山峰白
  • 款式： IH8997-510

