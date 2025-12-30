Nike ACG Club
大童拒水运动帽
¥199
Nike ACG Club 大童拒水运动帽采用软顶帽冠设计，结合弧形帽檐，为你遮挡刺眼阳光；拒水梭织面料，帮助抵御潮湿天气。无论是登山徒步、户外露营，还是日常出行，此款运动帽皆能应你所需。
- 显示颜色： 波斯紫/透明粉/山峰白
- 款式： IH8997-510
产品细节
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维。汗带：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 弧形帽檐
- 刺绣 ACG 标志
- 可调节固定带结合插扣设计
- 手洗
