Nike ACG Club
拒水软顶运动帽
¥269
Nike ACG Club 拒水软顶运动帽采用经典设计，助你尽情探索户外世界。厚实拒水斜纹面料，触感舒适；后侧可调节固定带，打造理想贴合度。弧形帽檐，轻松搭配不同造型。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
- 款式： IH9256-010
产品细节
- 反光元素
- 背面刺绣耐克勾标志
- 背面可调节固定带设计
- 弧形帽檐
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
