Nike ACG Club 拒水软顶运动帽采用经典设计，助你尽情探索户外世界。厚实拒水斜纹面料，触感舒适；后侧可调节固定带，打造理想贴合度。弧形帽檐，轻松搭配不同造型。

产品细节

  • 反光元素
  • 背面刺绣耐克勾标志
  • 背面可调节固定带设计
  • 弧形帽檐
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
  • 款式： IH9256-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

