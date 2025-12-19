Nike ACG "Dolomiti"
男子拒水长裤
¥799
为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水长裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款长裤采用拒水面料，是山地徒步旅行的理想之选。宽松版型搭配裤管口松紧抽绳，可根据需要调整，营造舒适感受。
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/黑/山峰白
- 款式： IF0914-368
在多洛米蒂山脉测试
我们在多洛米蒂山脉的山间小屋徒步旅行中测试了这款裤子。我们借助铁索栈道，攀上垂直岩壁，也在雏菊点点的草甸上编织花环。
匠心细节
从可调节的松紧抽绳到后袋的按扣，这条裤子的细节设计都经过深思熟虑。弹性腰部搭配织带腰带，塑就恰到好处的贴合感。
产品细节
- 100% 锦纶
- 宽松版型
- 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
- 内侧 "Dolomiti" 梭织标签
- 可机洗
