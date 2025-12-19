 
Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水长裤 - 高射炮橄榄绿/黑/山峰白

Nike ACG "Dolomiti"

男子拒水长裤

¥799
高射炮橄榄绿/黑/山峰白
黑/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水长裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款长裤采用拒水面料，是山地徒步旅行的理想之选。宽松版型搭配裤管口松紧抽绳，可根据需要调整，营造舒适感受。


  • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/黑/山峰白
  • 款式： IF0914-368

Nike ACG "Dolomiti"

¥799

为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水长裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款长裤采用拒水面料，是山地徒步旅行的理想之选。宽松版型搭配裤管口松紧抽绳，可根据需要调整，营造舒适感受。

在多洛米蒂山脉测试

我们在多洛米蒂山脉的山间小屋徒步旅行中测试了这款裤子。我们借助铁索栈道，攀上垂直岩壁，也在雏菊点点的草甸上编织花环。

匠心细节

从可调节的松紧抽绳到后袋的按扣，这条裤子的细节设计都经过深思熟虑。弹性腰部搭配织带腰带，塑就恰到好处的贴合感。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 宽松版型
  • 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 内侧 "Dolomiti" 梭织标签
  • 可机洗
  • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/黑/山峰白
  • 款式： IF0914-368

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。