Nike ACG
Dri-FIT 大童速干T恤
¥249
Nike ACG Dri-FIT 大童速干T恤的灵感源自诡异的篝火故事与阴森的洞穴。导湿速干技术结合宽松版型，助你保持舒适。在阳光下度过一天后，图案会在黑暗中发光，细节趣味十足。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0365-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
