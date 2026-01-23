Nike ACG
Dri-FIT 女子速干中腰越野跑步短裤（含衬裤）
¥399
据说越野跑需要口袋——八个够吗？这些口袋的尺寸和形状不一，让你可以专注于应对地形变化。Nike ACG Dri-FIT 女子速干中腰越野跑步短裤（含衬裤）采用导湿速干面料，助你在长跑中保持舒适。
- 显示颜色： 宝石蓝/氢蓝/山峰白
- 款式： IO9658-570
Nike ACG
¥399
据说越野跑需要口袋——八个够吗？这些口袋的尺寸和形状不一，让你可以专注于应对地形变化。Nike ACG Dri-FIT 女子速干中腰越野跑步短裤（含衬裤）采用导湿速干面料，助你在长跑中保持舒适。
舒适体验
轻盈面料融入 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。腰部背面设有弹力松紧带，质感柔软，有助减少摩擦。
整装待发
腰部周围设有五个网眼布口袋，便于存放能量胶、唇膏等越野基本物品。一个后身拉链口袋，可收纳其他物品；内置衬裤搭配两个小口袋，可存放小物件。腰部背面设有两个弹力挂环，可供挂放登山杖或上衣。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。前片口袋/侧边口袋：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 裤脚开衩设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 衬裤
- 反光 ACG 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 宝石蓝/氢蓝/山峰白
- 款式： IO9658-570
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。