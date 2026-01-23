 
Nike ACG Dri-FIT 女子速干中腰越野跑步短裤（含衬裤） - 宝石蓝/氢蓝/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 女子速干中腰越野跑步短裤（含衬裤）

¥399
宝石蓝/氢蓝/山峰白
泥煤苔黄/矿石灰/山峰白
黑/黑/山峰白

据说越野跑需要口袋——八个够吗？这些口袋的尺寸和形状不一，让你可以专注于应对地形变化。Nike ACG Dri-FIT 女子速干中腰越野跑步短裤（含衬裤）采用导湿速干面料，助你在长跑中保持舒适。


  • 显示颜色： 宝石蓝/氢蓝/山峰白
  • 款式： IO9658-570

舒适体验

轻盈面料融入 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。腰部背面设有弹力松紧带，质感柔软，有助减少摩擦。

整装待发

腰部周围设有五个网眼布口袋，便于存放能量胶、唇膏等越野基本物品。一个后身拉链口袋，可收纳其他物品；内置衬裤搭配两个小口袋，可存放小物件。腰部背面设有两个弹力挂环，可供挂放登山杖或上衣。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。前片口袋/侧边口袋：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 裤脚开衩设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 衬裤
  • 反光 ACG 标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
