Nike ACG
Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步上衣
¥399
Nike ACG Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步上衣设计简约，专为越野跑打造。导湿速干技术助你保持干爽，柔软腋下拼接设计，有助减少摩擦。
- 显示颜色： 氢蓝/尘光子色/山峰白
- 款式： IO9651-407
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 柔软腋下拼接设计，有助减少摩擦
产品细节
- 85% 聚酯纤维/15% 棉
- 反光 ACG 和后身右下摆耐克勾勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
