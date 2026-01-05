Nike ACG
Dri-FIT 女子速干越野跑上衣
¥599
Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑上衣设计简约，专为越野跑设计。导湿速干技术助你保持干爽，拇指孔设计帮助稳固衣袖。
- 显示颜色： 氢蓝/山峰白
- 款式： IO9648-407
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 两个袖口均设有手表开口，便于查看时间
产品细节
- 88% 聚酯纤维/7% 羊毛/5% 氨纶
- 反光 ACG 和 Swoosh 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 华夫格纹理面料
- 可机洗
