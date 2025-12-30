Nike ACG
Dri-FIT 女子速干高腰越野跑步九分紧身裤
¥799
据说越野跑需要口袋——八个够吗？Nike ACG Dri-FIT 女子速干高腰越野跑步九分紧身裤设有八个口袋，让你可以专注畅跑。腰部抽绳设计，可供自行调节贴合度，弹性面料，助你在长跑中保持舒适。
- 显示颜色： 泥煤苔黄/矿石灰/泥煤苔黄/山峰白
- 款式： IO9646-322
干爽体验
顺滑弹性面料融入 Nike Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
整装待发
侧边两个网眼布口袋，结合一个后身拉链口袋，可存放随身物品。腰部周围设有五个网眼布口袋，便于存放能量胶、唇膏等越野基本物品。
产品细节
- 面料/腋/胯下拼接里料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布：81% 锦纶/19% 氨纶
- 腰部抽绳设计
- 反光 ACG 和后身右腿下方耐克勾勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 紧身版型
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
