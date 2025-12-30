 
Nike ACG Dri-FIT 女子速干高腰越野跑步九分紧身裤 - 泥煤苔黄/矿石灰/泥煤苔黄/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 女子速干高腰越野跑步九分紧身裤

¥799
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

据说越野跑需要口袋——八个够吗？Nike ACG Dri-FIT 女子速干高腰越野跑步九分紧身裤设有八个口袋，让你可以专注畅跑。腰部抽绳设计，可供自行调节贴合度，弹性面料，助你在长跑中保持舒适。


  • 显示颜色： 泥煤苔黄/矿石灰/泥煤苔黄/山峰白
  • 款式： IO9646-322

Nike ACG

¥799

干爽体验

顺滑弹性面料融入 Nike Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

整装待发

侧边两个网眼布口袋，结合一个后身拉链口袋，可存放随身物品。腰部周围设有五个网眼布口袋，便于存放能量胶、唇膏等越野基本物品。

产品细节

  • 面料/腋/胯下拼接里料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布：81% 锦纶/19% 氨纶
  • 腰部抽绳设计
  • 反光 ACG 和后身右腿下方耐克勾勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 紧身版型
  • 可机洗
