Nike ACG
Dri-FIT 男子速干越野薄绒连帽衫
¥549
Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野薄绒连帽衫采用宽松版型，便于轻松叠搭。导湿速干面料，助你保持舒适。
- 显示颜色： 黑/山峰白/山峰白
- 款式： IO9668-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织面料，内里轻微加绒，柔软温暖
产品细节
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。连帽里料：100% 棉
- 胸前反光 Nike ACG 和后身下摆耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 袋鼠式口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
