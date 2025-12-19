 
Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野薄绒连帽衫 - 黑/山峰白/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 男子速干越野薄绒连帽衫

¥549
黑/山峰白/山峰白
冷杉绿/荧光冰黄/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野薄绒连帽衫采用宽松版型，便于轻松叠搭。导湿速干面料，助你保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/山峰白/山峰白
  • 款式： IO9668-010

Nike ACG

¥549

Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野薄绒连帽衫采用宽松版型，便于轻松叠搭。导湿速干面料，助你保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 针织面料，内里轻微加绒，柔软温暖

产品细节

  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。连帽里料：100% 棉
  • 胸前反光 Nike ACG 和后身下摆耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 袋鼠式口袋
  • 罗纹下摆和袖口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白/山峰白
  • 款式： IO9668-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。