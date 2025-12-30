Nike ACG
Dri-FIT 男子速干越野跑上衣
¥599
Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑上衣采用华夫格针织面料，温暖舒适，塑就日常穿搭理想之选。领口拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果，拇指孔设计有助于稳固衣袖。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： IO9670-010
导湿速干技术
柔软弹性聚酯纤维羊毛混纺面料，营造温暖感受。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
叠搭设计
这款上衣采用休闲剪裁，可内搭打底服，亦可外搭夹克。拇指孔设计，有助于稳固衣袖。
产品细节
- 88% 聚酯纤维/7% 羊毛/5% 氨纶
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
