 
Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑上衣 - 黑/黑/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 男子速干越野跑上衣

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑上衣采用华夫格针织面料，温暖舒适，塑就日常穿搭理想之选。领口拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果，拇指孔设计有助于稳固衣袖。


  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白
  • 款式： IO9670-010

导湿速干技术

柔软弹性聚酯纤维羊毛混纺面料，营造温暖感受。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。

叠搭设计

这款上衣采用休闲剪裁，可内搭打底服，亦可外搭夹克。拇指孔设计，有助于稳固衣袖。

产品细节

  • 88% 聚酯纤维/7% 羊毛/5% 氨纶
  • 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
