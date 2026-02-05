Nike ACG
Nike ACG
保持干爽，助力运动
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。弹性梭织面料，助力自如伸展，畅快开跑。
便捷储物，适于远足
这款短裤共有四个口袋，包括两个侧边口袋和两个后身口袋，便于存放随身物品。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 内置衬裤
- 弹性腰部搭配双向抽绳
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/黑/山峰白
- 款式： IF2166-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
