 
Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤） - 大学灰/黑/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）

¥499

Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）轻盈舒适，助你一路畅行。此外，我们还添加了双向弹性面料，让你的动作不受限制。四个口袋，方便在跑步时取用所需物品。


  • 显示颜色： 大学灰/黑/山峰白
  • 款式： IF2166-009

Nike ACG

¥499

Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）轻盈舒适，助你一路畅行。此外，我们还添加了双向弹性面料，让你的动作不受限制。四个口袋，方便在跑步时取用所需物品。

保持干爽，助力运动

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。弹性梭织面料，助力自如伸展，畅快开跑。

便捷储物，适于远足

这款短裤共有四个口袋，包括两个侧边口袋和两个后身口袋，便于存放随身物品。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 内置衬裤
  • 弹性腰部搭配双向抽绳
  • 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/黑/山峰白
  • 款式： IF2166-009

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。