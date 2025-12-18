 
Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑步长裤 - 黑/煤黑/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 男子速干越野跑步长裤

¥799
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

无论是跑步还是漫步，Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑步长裤都是理想之选。采用锥形剪裁设计，打造利落外观。三个拉链口袋，便于存取户外基本物品。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： IO9666-010

保持干爽，助力运动

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。弹性梭织面料，缔造舒适迈步体验。

安心收纳

三个拉链口袋设计，两个在侧边，一个在腰部后侧，可收纳随行小物件。

可调式贴合感

裤脚外侧搭配按扣设计，可自主调节贴合效果。

产品细节

  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配双向抽绳
  • 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
