Nike ACG
Dri-FIT 男子速干越野跑步长裤
¥799
无论是跑步还是漫步，Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野跑步长裤都是理想之选。采用锥形剪裁设计，打造利落外观。三个拉链口袋，便于存取户外基本物品。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： IO9666-010
保持干爽，助力运动
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。弹性梭织面料，缔造舒适迈步体验。
安心收纳
三个拉链口袋设计，两个在侧边，一个在腰部后侧，可收纳随行小物件。
可调式贴合感
裤脚外侧搭配按扣设计，可自主调节贴合效果。
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配双向抽绳
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
