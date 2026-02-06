Nike ACG
Dri-FIT 男子速干长袖T恤
¥449
为了获得这款宽松版 Nike ACG Dri-FIT 男子速干长袖T恤的灵感，我们参考了意大利东北部多洛米蒂山脉的隧道网络。隧道地图为印花提供了灵感，我们在面料中加入了导湿速干技术，助你保持舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO1576-010
Nike ACG
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻微落肩设计结合宽松版型，营造舒适穿着体验
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 刺绣 ACG 标志
- 罗纹袖口和衣领
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
