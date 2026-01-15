Nike ACG
Dri-FIT 男子速干长袖T恤
¥449
从神秘洞穴到怪异民间传说，意大利东北部的多洛米蒂山脉应有尽有。Nike ACG Dri-FIT 男子速干长袖T恤设计灵感源自这些传奇故事，并采用导湿速干面料与宽松版型设计。
- 显示颜色： 大学灰
- 款式： IH1303-009
Nike ACG
¥449
从神秘洞穴到怪异民间传说，意大利东北部的多洛米蒂山脉应有尽有。Nike ACG Dri-FIT 男子速干长袖T恤设计灵感源自这些传奇故事，并采用导湿速干面料与宽松版型设计。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 落肩设计结合宽松衣身，塑就轻松休闲的穿着感受
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 罗纹袖口和衣领
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰
- 款式： IH1303-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。