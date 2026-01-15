Nike ACG
Dri-FIT 男子速干T恤
¥399
Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤采用导湿速干的耐穿面料，专为户外打造。厚实面料结合宽松版型，营造结构感和垂坠感。
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IH1301-121
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 宽松版型
- 可机洗
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IH1301-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
