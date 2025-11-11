Nike ACG
Dri-FIT 防晒速干头套
¥349
售罄：
此配色当前无货
不要让环境条件或干扰因素阻挡你的步伐。Nike ACG Dri-FIT 防晒速干头套采用紫外线防护设计，有助防晒，同时搭载 Dri-FIT 技术，让你保持干爽舒适，畅享心无旁骛的冒险体验。
- 显示颜色： 煤黑/山峰白
- 款式： HQ7398-050
产品细节
- 紫外线防护设计，提供 UPF 50+ 防晒保护
- 该产品仅为产品覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 54% 聚酯纤维/38% 锦纶/8% 氨纶
- 可机洗
