 
Nike ACG Dri-FIT 防晒速干头套 - 煤黑/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 防晒速干头套

¥349

售罄：

此配色当前无货

不要让环境条件或干扰因素阻挡你的步伐。Nike ACG Dri-FIT 防晒速干头套采用紫外线防护设计，有助防晒，同时搭载 Dri-FIT 技术，让你保持干爽舒适，畅享心无旁骛的冒险体验。


  • 显示颜色： 煤黑/山峰白
  • 款式： HQ7398-050

产品细节

  • 紫外线防护设计，提供 UPF 50+ 防晒保护
  • 该产品仅为产品覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 54% 聚酯纤维/38% 锦纶/8% 氨纶
  • 可机洗
