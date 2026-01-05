 
Nike ACG Fly 拒水软顶运动帽 - 黑/黑/黑/黑

Nike ACG Fly

拒水软顶运动帽

¥269
黑/黑/黑/黑
尘光子色/大学灰/黑/尘光子色
安全橙/明亮紫/黑/安全橙

Nike ACG Fly 拒水软顶运动帽采用匠心设计，帮助抵御不良天气，助你尽享户外乐趣。拒水面料，助你在细雨中保持舒适；背面可调节固定带，打造理想贴合度。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
  • 款式： IH8673-010

其他细节

  • Fly 运动帽采用软顶设计，打造舒适的运动风外观
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽

产品细节

  • 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 平整帽檐
  • 汗带设计
  • 背面可调节固定带搭配插扣
  • Nike ACG 刺绣标志
  • 手洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
