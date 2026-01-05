Nike ACG Fly
拒水软顶运动帽
¥269
Nike ACG Fly 拒水软顶运动帽采用匠心设计，帮助抵御不良天气，助你尽享户外乐趣。拒水面料，助你在细雨中保持舒适；背面可调节固定带，打造理想贴合度。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
- 款式： IH8673-010
其他细节
- Fly 运动帽采用软顶设计，打造舒适的运动风外观
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
产品细节
- 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 平整帽檐
- 汗带设计
- 背面可调节固定带搭配插扣
- Nike ACG 刺绣标志
- 手洗
