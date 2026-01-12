 
Nike ACG Fly 拒水软顶运动帽 - 高射炮橄榄绿/黑/黑

Nike ACG Fly

拒水软顶运动帽

¥299

Nike ACG Fly 拒水软顶运动帽专为户外设计，饰有整版图案，灵感来自意大利东北部多洛米蒂山脉。拒水面料，助你在细雨中保持舒适；背面松紧绳搭配栓扣设计，打造理想贴合度。


  • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/黑/黑
  • 款式： IH9260-368

Nike ACG Fly

¥299

Nike ACG Fly 拒水软顶运动帽专为户外设计，饰有整版图案，灵感来自意大利东北部多洛米蒂山脉。拒水面料，助你在细雨中保持舒适；背面松紧绳搭配栓扣设计，打造理想贴合度。

其他细节

  • Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
  • 内置汗带，助你保持头部清爽

产品细节

  • 平整帽檐
  • 拒水面料
  • 内置汗带
  • 背面松紧绳结合栓扣
  • 100% 锦纶
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/黑/黑
  • 款式： IH9260-368

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。