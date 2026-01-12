Nike ACG Fly
拒水软顶运动帽
¥299
Nike ACG Fly 拒水软顶运动帽专为户外设计，饰有整版图案，灵感来自意大利东北部多洛米蒂山脉。拒水面料，助你在细雨中保持舒适；背面松紧绳搭配栓扣设计，打造理想贴合度。
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/黑/黑
- 款式： IH9260-368
其他细节
- Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
- 内置汗带，助你保持头部清爽
产品细节
- 平整帽檐
- 拒水面料
- 内置汗带
- 背面松紧绳结合栓扣
- 100% 锦纶
- 必要时用湿布清洁
