Nike ACG Goat 速干越野跑步水袋马甲专为减少晃动而设计，帮助你在奔跑过程中稳妥收纳随身物品。口袋设计贴心，有助于均匀分配重量，提拉设计细节便于快速取放物品。正面口袋左右两侧各含有一个 500 毫升水袋。背面可放置一个带吸管的 2 升水袋（需另行购买），两侧肩部设有开口设计，可连通吸管，有助于快速补水。

