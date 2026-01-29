 
Nike ACG Goat 速干越野跑步水袋马甲 - 雾灰/安全橙/山峰白

Nike ACG Goat

速干越野跑步水袋马甲

¥1,199

Nike ACG Goat 速干越野跑步水袋马甲专为减少晃动而设计，帮助你在奔跑过程中稳妥收纳随身物品。口袋设计贴心，有助于均匀分配重量，提拉设计细节便于快速取放物品。正面口袋左右两侧各含有一个 500 毫升水袋。背面可放置一个带吸管的 2 升水袋（需另行购买），两侧肩部设有开口设计，可连通吸管，有助于快速补水。


  • 显示颜色： 雾灰/安全橙/山峰白
  • 款式： IQ7354-039

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 正面可调节束紧设计，可自由调节贴合程度
  • 背面织带挂环，方便挂载额外装备；可拆卸松紧抽绳系统，可收纳大多数登山杖

产品细节

  • 82% 聚酯纤维/12% 氨纶/6% 锦纶
  • 配有口哨和钥匙挂钩
  • 必要时用湿布清洁
