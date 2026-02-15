 
Nike ACG GOAT 速干越野跑步腰带 - 雾灰/安全橙/山峰白

Nike ACG GOAT

速干越野跑步腰带

¥369

Nike ACG GOAT 速干越野跑步腰带专为减少晃动而设计，帮助你在奔跑过程中稳妥收纳随身物品。可拆卸松紧抽绳系统方便收纳额外装备，大号弹性挂环采用内里硅胶纹理细节设计，便于收纳登山杖，让携带更轻松。


  • 显示颜色： 雾灰/安全橙/山峰白
  • 款式： IQ6027-039

Nike ACG GOAT

¥369

Nike ACG GOAT 速干越野跑步腰带专为减少晃动而设计，帮助你在奔跑过程中稳妥收纳随身物品。可拆卸松紧抽绳系统方便收纳额外装备，大号弹性挂环采用内里硅胶纹理细节设计，便于收纳登山杖，让携带更轻松。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽、舒适和专注
  • 四个内部口袋和一个安全拉链口袋，可存放随身小物

产品细节

  • 81% 聚酯纤维/19% 氨纶
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 雾灰/安全橙/山峰白
  • 款式： IQ6027-039

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。