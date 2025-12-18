Nike ACG "Lava Flow"

¥1,199

准备好开启下一场冒险了吗？Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 大童夹克两面可穿，搭载保暖技术，伴你探索不止。设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟之旅，专为应对寒冷的夜晚而打造。白天气温升高，不再需要 Therma-FIT ADV 级别的保暖效果时，可将夹克收纳至纯色面的右侧口袋。

保暖填充，性能出众 PrimaLoft® 填充物加持 Nike Therma-FIT ADV 技术，帮助你在寒冷天气条件下保持温暖。 便捷携带，说走就走 天气转暖之际，可将夹克收入纯色面的右侧口袋中，方便携带。 双面穿设计 一面为纯色，另一面饰有图案，一件夹克呈现两种外观，任你随心切换。