Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV 大童夹克
¥1,199
准备好开启下一场冒险了吗？Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 大童夹克两面可穿，搭载保暖技术，伴你探索不止。设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟之旅，专为应对寒冷的夜晚而打造。白天气温升高，不再需要 Therma-FIT ADV 级别的保暖效果时，可将夹克收纳至纯色面的右侧口袋。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IF1706-010
保暖填充，性能出众
PrimaLoft® 填充物加持 Nike Therma-FIT ADV 技术，帮助你在寒冷天气条件下保持温暖。
便捷携带，说走就走
天气转暖之际，可将夹克收入纯色面的右侧口袋中，方便携带。
双面穿设计
一面为纯色，另一面饰有图案，一件夹克呈现两种外观，任你随心切换。
产品细节
- 外层面料：58% 聚酯纤维/42% 锦纶。内层面料/填充物：100% 聚酯纤维
- 全长拉链开襟设计
- PrimaLoft® 填充物
- 纯色面采用侧边拉链口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
