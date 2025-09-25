Nike ACG "Lava Flow"

¥1,499

Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 女子马甲采用 PrimaLoft® 填充物与保暖技术，让身体核心保持温暖。为了测试其性能，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。沙漠寒夜？轻松应对。无需保暖时，可将马甲折叠收纳于衣身内侧口袋中，便于妥善保管。

保暖填充，性能出众 PrimaLoft® 填充物结合 Nike Therma-FIT ADV 技术，助你在寒冷天气条件下保持温暖。 随心造型，穿出个性 下摆搭配松紧抽绳，结合双向拉链开襟，打造专属贴合感。

产品细节 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维

内置“Lava Flow”故事贴片

正面双向拉链

拉链口袋

下摆配有松紧抽绳和栓扣

ACG 三角钩环

左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠

后领内侧设有挂环

可机洗

显示颜色： 黑/黑/黑/山峰白

款式： IB0803-010