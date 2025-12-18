 
简言之，这款夹克集保暖技术和轻盈质感于一体。 为了测试其性能，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。 沙漠寒夜？ 轻松应对。 无需保暖时，可将夹克折叠收纳于衣身内侧口袋中，便于妥善保管。


Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子夹克采用保暖技术，助你无惧凛冽严寒。

御寒保暖

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 PrimaLoft® 填充物，帮助抵御严寒。

轻松收纳，自由出行

天气转暖之际，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。

束紧设计，妥帖包覆

下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。 双向拉链，打造可调式包覆效果。

温暖舒适

正面领口内侧和拉链插手口袋采用加绒衬里，柔软温暖。  

轻松叠搭

宽松版型塑就宽松衣身，便于你在需要时内搭紧身运动服。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维  
  • 内置“Lava Flow”故事贴片
  • 左侧拉链口袋的拉链头饰有 ACG Earth 串珠
  • 后领内侧设有挂环
  • 双向拉链
  • 可机洗
设计揭秘

该轻盈夹克的设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的多日独木舟之旅，营造出众保暖效果。

