Nike ACG "Lava Flow"

¥1,999

Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子夹克集保暖技术和轻盈质感于一体。为了测试其性能，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。沙漠寒夜？轻松应对。无需保暖时，可将夹克折叠收纳于衣身内侧口袋中，便于妥善保管。

灵感源自大本德国家公园 专为美国得克萨斯州大本德国家公园设计的技术面料，上身轻盈，方便收纳，保暖性出众。我们以多洛米蒂山脉为灵感，为这款夹克增添了图案。 舒适保暖 Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。PrimaLoft® 填充物，帮助抵御严寒。 经典细节 无论是三角钩环、左侧口袋拉链头上的蝙蝠装饰物，还是衣身内置的故事贴片，都彰显了独特设计细节。

其他细节 衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭

下摆搭配弹性抽绳和锁扣，有助锁住热量，并可调节松紧，打造舒适贴合感