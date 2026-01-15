Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV 男子夹克
¥1,999
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子夹克集保暖技术和轻盈质感于一体。为了测试其性能，Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟之旅。沙漠寒夜？轻松应对。无需保暖时，可将夹克折叠收纳于衣身内侧口袋中，便于妥善保管。
- 显示颜色： 大学灰/黑/明绿/山峰白
- 款式： II0918-009
灵感源自大本德国家公园
专为美国得克萨斯州大本德国家公园设计的技术面料，上身轻盈，方便收纳，保暖性出众。我们以多洛米蒂山脉为灵感，为这款夹克增添了图案。
舒适保暖
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。PrimaLoft® 填充物，帮助抵御严寒。
经典细节
无论是三角钩环、左侧口袋拉链头上的蝙蝠装饰物，还是衣身内置的故事贴片，都彰显了独特设计细节。
其他细节
- 衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 下摆搭配弹性抽绳和锁扣，有助锁住热量，并可调节松紧，打造舒适贴合感
产品细节
- 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
- 双向拉链开襟搭配内置挡风片
- 拉链插手口袋
- 面料：100% 锦纶里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/黑/明绿/山峰白
- 款式： II0918-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
