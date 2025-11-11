 
Nike ACG "Lunar Lake" Therma-FIT ADV 男子拒水夹克 - 煤黑/黑

Nike ACG "Lunar Lake"

Therma-FIT ADV 男子拒水夹克

¥2,799

Nike ACG "Lunar Lake" Therma-FIT ADV 男子拒水夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，添加 PrimaLoft® 填充物，助你保持温暖。 天气变暖时，该款夹克可收纳至衣身内侧的口袋中，便于轻松携带。


  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： HV1145-060

Nike ACG "Lunar Lake"

¥2,799

Nike ACG "Lunar Lake" Therma-FIT ADV 男子拒水夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，添加 PrimaLoft® 填充物，助你保持温暖。 天气变暖时，该款夹克可收纳至衣身内侧的口袋中，便于轻松携带。

抵御寒冷

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 采用 PrimaLoft® 填充物，质感轻盈，保暖出众。 这种填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。

舒适叠搭，户外佳选

宽松版型，便于叠搭。 潜水式风帽设计，提升对头部和面部的包覆效果。 下摆搭配松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度。

柔软舒适，收纳设计

该夹克可收纳至衣身内侧网眼口袋中，在露营时可将其用作枕头。

产品细节

  • 刺绣夜光 ACG 标志
  • 左侧拉链口袋拉链头饰有 UFO 夜光装饰
  • ACG 三角钩环
  • 拉链插手口袋
  • 双向拉链
  • 面料：100% 锦纶。 里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： HV1145-060

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。