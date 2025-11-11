Nike ACG "Lunar Lake"

¥2,799

Nike ACG "Lunar Lake" Therma-FIT ADV 男子拒水夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，添加 PrimaLoft® 填充物，助你保持温暖。 天气变暖时，该款夹克可收纳至衣身内侧的口袋中，便于轻松携带。

抵御寒冷

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 采用 PrimaLoft® 填充物，质感轻盈，保暖出众。 这种填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。

舒适叠搭，户外佳选

宽松版型，便于叠搭。 潜水式风帽设计，提升对头部和面部的包覆效果。 下摆搭配松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度。

柔软舒适，收纳设计

该夹克可收纳至衣身内侧网眼口袋中，在露营时可将其用作枕头。