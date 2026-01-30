Nike ACG "Lunar Ray"
Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步紧身裤
¥799
全天候装备，穿上就去野。山径不会自己跑。穿上这款 Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步紧身裤，舒适贴合，有助于减少摩擦。四个口袋（其中一个口袋配有拉链），便于轻松储物。此外，速干面料，助你在旅程中保持舒适。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9674-010
导湿速干技术
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
利落贴合
弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。为了让整体线条简约利落，我们在裤脚外侧添加了拉链。
整装待发
共有四个口袋（两个网眼侧袋、一个拉链后袋和一个腰部内置口袋）适合放置能量棒、盐片和其他小物件。
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 紧身版型
- 网眼侧袋
- 弹性腰部搭配 ACG 品牌标志和双向抽绳
- 裤脚外侧配有可调节拉链
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
