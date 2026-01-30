Nike ACG "Lunar Ray"

¥799

全天候装备，穿上就去野。山径不会自己跑。穿上这款 Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步紧身裤，舒适贴合，有助于减少摩擦。四个口袋（其中一个口袋配有拉链），便于轻松储物。此外，速干面料，助你在旅程中保持舒适。

导湿速干技术

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

利落贴合

弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。为了让整体线条简约利落，我们在裤脚外侧添加了拉链。

整装待发

共有四个口袋（两个网眼侧袋、一个拉链后袋和一个腰部内置口袋）适合放置能量棒、盐片和其他小物件。