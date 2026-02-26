Nike ACG "Morpho"

¥999

全天候装备，穿上就去野。有效防水，自由探险。为了确保性能可靠，我们在哥斯达黎加热带雨林中进行了 46 英里的探险之旅，对 Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 防风防水半身裙进行了测试。Storm-FIT ADV 技术与可调节细节相结合，让你无惧天气变幻。不穿时可将这款轻盈半身裙收入后身口袋中。

户外专属

为了确保这款单品能够抵御风雨和潮湿，我们徒步穿越哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园，开启了一场 46 英里（约 74 公里）的探险之旅。

防水结构

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。这款半身裙采用全密封接缝设计，提供出色包覆效果。

收纳式设计

不穿时，这款半身裙可收纳至后身口袋中，便于存放。

多用途

多用途设计，除了半身裙以外，也可作为披风、背包罩或盖毯，助你从容应对不同场景。