Nike ACG "Morpho"
Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣
¥1,999
防风防水，随时出发。为了确保性能可靠，我们在哥斯达黎加热带雨林中进行了 46 英里的探险之旅，对 Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣进行了测试。Storm-FIT ADV 技术与可调节细节相结合，让你无惧天气变幻。不穿时可将这款夹克收入内部口袋中。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IF0929-010
经户外测试
这款夹克的设计灵感源自哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的风雨和潮湿。我们以意大利多洛米蒂山脉的隧道和洞穴为灵感，为这款夹克增添了图案。
整装待发，开启探险
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。采用全密封接缝结构，搭配正面双向防水拉链和拉链插手口袋上的防护设计，为你提供出色包覆效果。
可调细节
下摆和风帽搭配松紧抽绳设计，打造专属贴合感。
轻松收纳，自由出行
该夹克可收纳至胸前内置口袋，变成一个带有可调节固定带与储物口袋的小包。
轻松叠搭
采用轻盈锦纶面料，塑就潮湿天气的理想之选；结合宽松版型，方便在需要额外保暖时轻松叠搭其他衣物。
产品细节
- 100% 锦纶
- 刺绣 ACG 和 Nike Swoosh 标志
- 蝙蝠珠饰
- 口袋设计
- 内置 "Morpho" 故事贴片
- 三角钩环
- 内置挂环设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
