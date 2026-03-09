Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE

¥1,299

Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用匠心设计，打造耐穿迅疾风格，让你在沙漠、峡谷和深山中探险时也能像在城市一般轻松自在，从容应对多种挑战。鞋面采用 GORE-TEX 材料，质地轻盈、耐穿防水，结合易于抽拉的系带系统，带来个性化穿着体验。粘性橡胶外底铸就适合攀岩的出众抓地力，柔软的 React 泡绵中底缔造非凡舒适感受，无论你是在城市健行，还是在野外攀岩，都能从容应对。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款运动鞋，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

无惧不良天气

GORE-TEX 材料有助应对不良天气，赋予你心无旁骛的探险体验。

舒适非凡

Nike React 泡绵造就非凡舒适的日常穿着体验。

融入大自然

粘性橡胶外底搭配包覆鞋头的大号凸起底纹，塑就时尚外观，缔造出色抓地力和耐穿性，无论城市道路还是山间小径，皆可轻松驾驭。