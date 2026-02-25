 
Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋 - 幻影灰白/橄榄绿/麻线黄/深队红

Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE

男子防水运动鞋

¥1,299

Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用匠心设计，塑就迅疾表现和耐穿性，助你从容应对越野挑战，勇攀高峰。外底结实橡胶向上包覆鞋头，无论是穿越平滑的花岗岩，还是行走于纵横交错的野外小径，皆可为你带来稳定迈步体验。享受户外乐趣的同时难免弄脏鞋子。但无需担心，该鞋款从山地自行车轮胎汲取灵感，塑就出众的耐穿抓地设计，助力稳步前行，乐享冒险之旅。


  • 显示颜色： 幻影灰白/橄榄绿/麻线黄/深队红
  • 款式： IQ9789-062

其他细节

  • 泡棉中底和橡胶外底，缔造非凡的舒适支撑表现
  • 鞋面采用 GORE-TEX 防水材料，帮助双足保持干爽
  • 透气鞋面，为你带来舒适体验

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

