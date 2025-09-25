Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用匠心设计，塑就迅疾表现和耐穿性能，助你从容应对越野挑战，勇攀高峰。外底结实橡胶向上包覆鞋头，无论是穿越平滑的冰川花岗岩，还是行走于纵横交错的野外小径，皆可为你带来稳定迈步体验。享受户外乐趣的同时难免弄脏鞋子。但无需担心，该鞋款从山地自行车轮胎汲取灵感，塑就出众的耐穿抓地设计，助力稳步前行，乐享冒险之旅。

显示颜色： 卡其/苔木棕色/苔木棕色/火焰粉

款式： IM6672-262