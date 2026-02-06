Nike ACG "Mystery Lights" 2L
男子防风防水雪地夹克硬壳冲锋衣
¥3,299
Nike ACG "Mystery Lights" 2L 男子防风防水雪地夹克硬壳冲锋衣采用 GORE-TEX 面料，同时搭载 Nike Storm-FIT ADV 技术，可有效抵御风雨。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑/黑/黑
- 款式： HV1132-060
Nike ACG "Mystery Lights" 2L
Nike ACG "Mystery Lights" 2L 男子防风防水雪地夹克硬壳冲锋衣采用 GORE-TEX 面料，同时搭载 Nike Storm-FIT ADV 技术，可有效抵御风雨。
灵感源自天空
大本德国家公园位于德克萨斯州西部，是奇瓦瓦沙漠的一大片广袤区域。 在美国，该地区的夜空以幽暗著称，但沙漠上空闪烁的神秘光点——马尔法之光，打破了这里的黑暗。 这些灯点成为该系列名称的灵感来源。
进阶防护
防风防水 GORE-TEX 面料助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验。Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。双向防水拉链提供有效防护，助你抵御不良天气。
冬季运动，蓄势待发
抽绳下摆和魔术贴粘扣袖口，可供自主调节贴合度。拉链从腋下延伸至腰部，塑就出色透气性，便于轻松存取紧身运动服口袋中的物品。左侧衣袖添加拉链卡片口袋，让刷卡操作轻松便捷。
户外型装，身越山海
超宽松版型为身体营造充裕活动空间，助力自如畅动，轻松叠搭。下摆搭配弹性抽绳和栓扣，助你打造出众贴合感。风帽后侧采用弹性抽绳和栓扣设计，可在佩戴头盔时自行调节。
其他细节
- 可与 “Mystery Lights” 背带裤搭配穿着
- 拉链插手口袋搭配柔软里料
产品细节
- ACG 三角钩环
- 内置 "Mystery Lights" 主题故事贴片
- 衣身内置口袋
- 风帽搭配帽檐
- 后领内侧挂环设计
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 聚酯纤维。里料拼接：85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
