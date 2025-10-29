Nike ACG "Mystery Lights"

¥2,999

Nike ACG "Mystery Lights" Storm-FIT ADV 2L 男子防风防水背带裤硬壳冲锋裤滑雪裤采用 GORE-TEX 面料，同时搭载 Nike Storm-FIT ADV 技术，可有效抵御风雨。

灵感源自天空

大本德国家公园位于德克萨斯州西部，是奇瓦瓦沙漠的一大片广袤区域。在美国，该地区的夜空以幽暗著称，但沙漠上空闪烁的神秘光点——马尔法之光，打破了这里的黑暗。这些灯点成为该系列名称的灵感来源。

进阶防护

防水 GORE-TEX 面料助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验。Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。关键位置采用防水拉链设计，提供有效防护，助你抵御不良天气。

冬季运动，蓄势待发

小腿外侧拉链设计，内置裤脚搭配弹性裤管口和魔术贴粘扣，有助稳固裤身。网眼布拼接里料，提升舒适度。拉链插手口袋和正面实用口袋采用柔软里料。

户外型装，身越山海

宽松版型，为臀部、大腿和小腿部位营造宽松舒适的穿着感受。腰部两侧搭配魔术贴粘扣式固定带，塑就可调式贴合感。