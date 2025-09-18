Nike ACG "Orb Weaver"
Dri-FIT ADV 女子防晒速干连衣裙
33% 折让
Nike ACG "Orb Weaver" Dri-FIT ADV 女子防晒速干连衣裙采用梭织面料，结合导湿速干技术和紫外线防护设计，打造非凡舒适的日常穿着体验。超宽松版型，塑就休闲外观，且易于叠搭。
- 显示颜色： 貂棕/大学灰/山峰白
- 款式： HJ0258-214
Nike ACG "Orb Weaver"
Nike ACG "Orb Weaver" Dri-FIT ADV 女子防晒速干连衣裙采用梭织面料，结合导湿速干技术和紫外线防护设计，打造非凡舒适的日常穿着体验。超宽松版型，塑就休闲外观，且易于叠搭。
其他细节
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
产品细节
- UPF 40+
- 93% 锦纶/7% 氨纶
- 纽扣开合设计
- 右侧胸部添加正面口袋
- 左胸饰有 ACG 刺绣标志
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
