Nike ACG "Orb Weaver" Dri-FIT ADV 女子防晒速干连衣裙采用梭织面料，结合导湿速干技术和紫外线防护设计，打造非凡舒适的日常穿着体验。超宽松版型，塑就休闲外观，且易于叠搭。


  • 显示颜色： 貂棕/大学灰/山峰白
  • 款式： HJ0258-214

Nike ACG "Orb Weaver" Dri-FIT ADV 女子防晒速干连衣裙采用梭织面料，结合导湿速干技术和紫外线防护设计，打造非凡舒适的日常穿着体验。超宽松版型，塑就休闲外观，且易于叠搭。

其他细节

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注

产品细节

  • UPF 40+
  • 93% 锦纶/7% 氨纶
  • 纽扣开合设计
  • 右侧胸部添加正面口袋
  • 左胸饰有 ACG 刺绣标志
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 貂棕/大学灰/山峰白
  • 款式： HJ0258-214

尺寸与尺码

