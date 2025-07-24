 
Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子防晒拒水短袖衬衫 - 闪电蓝/烟灰蓝/山峰白

Nike ACG "Orb Weaver"

Repel 男子防晒拒水短袖衬衫

20% 折让

Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子防晒拒水短袖衬衫设计灵感源自哥斯达黎加的气候，采用纽扣开襟设计，助你畅享舒适感受。 轻盈梭织面料，有效抵御雨水和紫外线，助你在湿热天气探险时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 闪电蓝/烟灰蓝/山峰白
  • 款式： HJ2884-437

Nike ACG "Orb Weaver"

20% 折让

Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子防晒拒水短袖衬衫设计灵感源自哥斯达黎加的气候，采用纽扣开襟设计，助你畅享舒适感受。 轻盈梭织面料，有效抵御雨水和紫外线，助你在湿热天气探险时保持干爽舒适。

灵感源自热带雨林

在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。

无惧雨天

梭织面料经拒水处理，打造从容应对潮湿环境和不期而至的雨天的理想之选。 胸前口袋添加网眼布衬里，有助保持干爽体验。

其他细节

  • 超宽松版型，衣身和衣袖采用宽松设计，宽大舒适
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 胸前左侧饰有刺绣 ACG 标识，背面下摆右侧绣有耐克勾勾标志
  • 内置 Orb Weaver 故事标签
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 闪电蓝/烟灰蓝/山峰白
  • 款式： HJ2884-437

尺寸与尺码

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