Nike ACG
Polartec® 大童摇粒绒长裤
¥629
Nike ACG Polartec® 大童摇粒绒长裤专为探险而设计。 Polartec® 摇粒绒面料柔软耐穿，让你在冷天亦能无畏前行，尽情探索。 正面融入梭织外接片设计，有助提升耐穿性。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO0247-010
Nike ACG
¥629
Nike ACG Polartec® 大童摇粒绒长裤专为探险而设计。 Polartec® 摇粒绒面料柔软耐穿，让你在冷天亦能无畏前行，尽情探索。 正面融入梭织外接片设计，有助提升耐穿性。
御寒温暖
Polartec® 摇粒绒面料，柔软温暖。
舒适贴合
弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 口袋设计
- 刺绣 ACG、POLARTEC® 和耐克勾勾标志
- 宽松版型
- 弹性包边裤管口
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO0247-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。