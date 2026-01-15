Nike ACG
Repel 女子拒水越野跑步夹克
¥799
小雨也无法阻挡你的越野脚步。Nike ACG Repel 女子拒水越野跑步夹克采用拒水面料，即使潮湿天气也能保持舒适。如果天气转晴，可将外套收纳至右侧口袋中，便于存放。
- 显示颜色： 黑/白色/山峰白
- 款式： IO9749-010
随心调整
需要脱下夹克时，夹克可收纳至右侧口袋中，实现灵巧便携体验。配有小钩扣，可固定收纳的夹克。
匠心设计
拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。风帽搭配松紧抽绳，可轻松束紧，有效提升包覆效果。
隐藏细节
衣领左侧内置小口哨，便于取用。风帽背面的开口设计，有助透气。
产品细节
- 100% 锦纶
- 正面全长拉链开襟设计
- 下摆和袖口采用弹性包边设计
- 反光 ACG 和耐克勾勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
