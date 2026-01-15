 
Nike ACG Repel 女子拒水越野跑步夹克 - 黑/白色/山峰白

Nike ACG

Repel 女子拒水越野跑步夹克

¥799
黑/白色/山峰白
浅柠檬黄/浅柠檬黄/尘光子色/山峰白
宝石蓝/氢蓝/深藏青/山峰白

小雨也无法阻挡你的越野脚步。Nike ACG Repel 女子拒水越野跑步夹克采用拒水面料，即使潮湿天气也能保持舒适。如果天气转晴，可将外套收纳至右侧口袋中，便于存放。


  • 显示颜色： 黑/白色/山峰白
  • 款式： IO9749-010

Nike ACG

¥799

随心调整

需要脱下夹克时，夹克可收纳至右侧口袋中，实现灵巧便携体验。配有小钩扣，可固定收纳的夹克。

匠心设计

拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。风帽搭配松紧抽绳，可轻松束紧，有效提升包覆效果。

隐藏细节

衣领左侧内置小口哨，便于取用。风帽背面的开口设计，有助透气。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 正面全长拉链开襟设计
  • 下摆和袖口采用弹性包边设计
  • 反光 ACG 和耐克勾勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
