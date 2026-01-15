小雨也无法阻挡你的越野脚步。Nike ACG Repel 女子拒水越野跑步夹克采用拒水面料，即使潮湿天气也能保持舒适。如果天气转晴，可将外套收纳至右侧口袋中，便于存放。

需要脱下夹克时，夹克可收纳至右侧口袋中，实现灵巧便携体验。配有小钩扣，可固定收纳的夹克。

小雨也无法阻挡你的越野脚步。Nike ACG Repel 女子拒水越野跑步夹克采用拒水面料，即使潮湿天气也能保持舒适。如果天气转晴，可将外套收纳至右侧口袋中，便于存放。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。