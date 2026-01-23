Nike ACG "Skull Peak Dolomite"
Storm-FIT 男子防风拒水夹克
¥3,999
从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak Dolomite" Storm-FIT 男子防风拒水夹克助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。夹克结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。袖口、下摆和风帽采用可调节设计，可供自主调节贴合度，双向拉链开襟带来更多穿搭灵活性。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IF0925-010
其他细节
- Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在恶劣天气条件下保持舒适
- 风帽背面与下摆设有松紧抽绳，打造可调节设计，塑就专属包覆效果
产品细节
- 超宽松版型
- Primaloft® 填充物
- 衣身内置口袋
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- Nike ACG 刺绣标志
- 背面饰有反光圆点
- 腋下配有防水双向拉链
- 衣领正面搭配柔软里料
- 可调节魔术贴粘扣式袖口
- 风帽与下摆搭配松紧抽绳
- 拉链插手口袋
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IF0925-010
