 
黑/山峰白

Nike ACG "Skull Peak Dolomite"

Storm-FIT 男子防风拒水夹克

¥3,999

从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak Dolomite" Storm-FIT 男子防风拒水夹克助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。夹克结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。袖口、下摆和风帽采用可调节设计，可供自主调节贴合度，双向拉链开襟带来更多穿搭灵活性。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IF0925-010

Nike ACG "Skull Peak Dolomite"

¥3,999

从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak Dolomite" Storm-FIT 男子防风拒水夹克助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。夹克结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。袖口、下摆和风帽采用可调节设计，可供自主调节贴合度，双向拉链开襟带来更多穿搭灵活性。

其他细节

  • Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在恶劣天气条件下保持舒适
  • 风帽背面与下摆设有松紧抽绳，打造可调节设计，塑就专属包覆效果 

产品细节

  • 超宽松版型
  • Primaloft® 填充物
  • 衣身内置口袋
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • Nike ACG 刺绣标志
  • 背面饰有反光圆点
  • 腋下配有防水双向拉链
  • 衣领正面搭配柔软里料
  • 可调节魔术贴粘扣式袖口
  • 风帽与下摆搭配松紧抽绳
  • 拉链插手口袋
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IF0925-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。