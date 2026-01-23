从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak Dolomite" Storm-FIT 男子防风拒水夹克助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。夹克结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。袖口、下摆和风帽采用可调节设计，可供自主调节贴合度，双向拉链开襟带来更多穿搭灵活性。

从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak Dolomite" Storm-FIT 男子防风拒水夹克助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。夹克结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。袖口、下摆和风帽采用可调节设计，可供自主调节贴合度，双向拉链开襟带来更多穿搭灵活性。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。