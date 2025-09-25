 
大学灰/足球灰/大学灰/山峰白
中橄榄绿/微黄绿/中橄榄绿/山峰白
黑/煤黑/黑/山峰白
亚麻/乌紫/黑/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG "Skull Peak"

¥1,699

穿上 Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT 女子防风拒水夹克，无惧小雨天气，尽享户外时光。该夹克采用宽松版型和防风拒水面料，可有效抵御风雨侵袭。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

自然环境实测，灵感源自阿拉斯加州

塔纳纳河谷是美国阿拉斯加州中部一个偏远的低地地区，以缭绕浓雾、午夜阳光和严寒天气而闻名。其是斯卡尔峰 (Skull Peak) 的所在地，这座小山峰给附近的冰川投下不祥的阴影。别担心，这款“Skull Peak”夹克能助你从容应对严苛环境，无所畏惧。

充足储物空间

拉链口袋，便于将双手插入或存放基本物品。经典三角形钩环设计，方便挂放钥匙。

御寒保暖

该夹克采用 PrimaLoft® 合成材质填充物，打造出色保暖性和蓬松度。

其他细节

  • 款式：宽松版型全长拉链开襟冬季款夹克
  • 面料：防风拒水的结实梭织面料
  • 结构：PrimaLoft® 合成材质填充物，结合不易撕裂里料
  • 储物：衣身内侧口袋、正面胸前加深口袋搭配侧边拉链口袋
  • 边缘：风帽搭配松紧调节设计，可调式袖口
  • 其他特色：ACG 三角钩环，口袋融入柔软里料

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 刺绣 ACG 标志
  • PRIMALOFT® 刺绣标志
  • 双向拉链
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 大学灰/足球灰/大学灰/山峰白
  • 款式： FV7328-009

