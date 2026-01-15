 
Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT Dolomite 男子防风拒水长裤 - 黑/黑/煤黑/山峰白

Nike ACG "Skull Peak"

Storm-FIT Dolomite 男子防风拒水长裤

¥3,499
黑/黑/煤黑/山峰白
明绿/黑/煤黑/山峰白

从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT Dolomite 男子防风拒水长裤助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。长裤结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。内置小腿防护设计有助于应对碎屑进入，大腿内侧添加拉链开口细节，可在你出汗时促进空气流通。


  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑/山峰白
  • 款式： IF0906-010

Nike ACG "Skull Peak"

¥3,499

从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT Dolomite 男子防风拒水长裤助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。长裤结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。内置小腿防护设计有助于应对碎屑进入，大腿内侧添加拉链开口细节，可在你出汗时促进空气流通。

其他细节

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在恶劣天气条件下保持舒适

产品细节

  • 超宽松版型
  • 三角钩环
  • 提花织带腰带
  • 内置小腿防护设计
  • 拉链插手口袋
  • 背面拉链口袋
  • 裤腿两侧工装口袋
  • 裤脚外侧配有防水拉链
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料拼接：87% 聚酯纤维/13% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑/山峰白
  • 款式： IF0906-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。