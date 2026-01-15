Nike ACG "Skull Peak"

¥3,499

从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT Dolomite 男子防风拒水长裤助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。长裤结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。内置小腿防护设计有助于应对碎屑进入，大腿内侧添加拉链开口细节，可在你出汗时促进空气流通。

其他细节 Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在恶劣天气条件下保持舒适