Nike ACG "Skull Peak"
Storm-FIT Dolomite 男子防风拒水长裤
¥3,499
从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT Dolomite 男子防风拒水长裤助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。长裤结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。内置小腿防护设计有助于应对碎屑进入，大腿内侧添加拉链开口细节，可在你出汗时促进空气流通。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑/山峰白
- 款式： IF0906-010
从骷髅峰到多洛米蒂山，Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT Dolomite 男子防风拒水长裤助你在攀山越岭时保持温暖。梭织面料经过防风拒水处理，令你轻松应对潮湿天气。长裤结合了 Nike Storm-FIT 技术和 Primaloft® 填充物，保暖出众，让你在寒冷山区保持舒适。内置小腿防护设计有助于应对碎屑进入，大腿内侧添加拉链开口细节，可在你出汗时促进空气流通。
其他细节
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在恶劣天气条件下保持舒适
产品细节
- 超宽松版型
- 三角钩环
- 提花织带腰带
- 内置小腿防护设计
- 拉链插手口袋
- 背面拉链口袋
- 裤腿两侧工装口袋
- 裤脚外侧配有防水拉链
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料拼接：87% 聚酯纤维/13% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
