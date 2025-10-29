放手探索，让装备满足你的需求。Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。为了增加穿搭的灵活性，加入双向拉链开襟设计与弹性抽绳下摆，方便调整造型。

拒水面料和防紫外线技术，助你在细雨或烈日下保持舒适。后身采用开口设计，结合网眼布拼接里料，提升透气性。

放手探索，让装备满足你的需求。Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。为了增加穿搭的灵活性，加入双向拉链开襟设计与弹性抽绳下摆，方便调整造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。