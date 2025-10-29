 
Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克 - 土绿/海藻绿/山峰白

Nike ACG "Smith Summit"

女子防晒拒水夹克

¥1,599
土绿/海藻绿/山峰白
黑/煤黑/山峰白
暗赤褐/苔木棕色/马拉喀什橙/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

放手探索，让装备满足你的需求。Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料,轻松应对潮湿天气,结合背面开口设计,提升透气效果。为了增加穿搭的灵活性,加入双向拉链开襟设计与弹性抽绳下摆,方便调整造型。

  • 显示颜色： 土绿/海藻绿/山峰白
  • 款式： HV0584-364


  • 显示颜色： 土绿/海藻绿/山峰白
  • 款式： HV0584-364

Nike ACG "Smith Summit"

¥1,599

尽情享受阳光，因为你已具备防紫外线保护。

放手探索，让装备满足你的需求。Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。为了增加穿搭的灵活性，加入双向拉链开襟设计与弹性抽绳下摆，方便调整造型。

匠心技术

拒水面料和防紫外线技术，助你在细雨或烈日下保持舒适。后身采用开口设计，结合网眼布拼接里料，提升透气性。

充足储物空间

登山扣？攀岩粉袋？还是零食？拉链工装口袋和两侧大号口袋提供充裕储物空间，让你轻松收纳探险物品。

产品细节

  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • ACG 三角钩环
  • 刺绣 ACG 标志
  • 内置 "Smith Summit" 故事标签
  • 可机洗
  • 显示颜色： 土绿/海藻绿/山峰白
  • 款式： HV0584-364

设计揭秘

该夹克采用应对沙漠环境所需的功能设计，专为俄勒冈州的攀岩胜地史密斯巨岩匠心打造。

