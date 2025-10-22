 
Nike ACG Storm-FIT 大童防风拒水薄绒里料拼接夹克 - 黑

¥1,269
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

全新叠搭佳选单品来袭，助力体验户外探险的乐趣。 Nike ACG Storm-FIT 大童防风拒水薄绒里料拼接夹克采用耐穿拒水面料与 PrimaLoft® 填充物，即使细雨纷飞、寒意袭人，亦能伴你探索不止。 宽松版型，可轻松内搭紧身运动服，提升保暖效果。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO0248-010

不惧风雨天气

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

轻盈保暖

PrimaLoft® 填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 刺绣 ACG 和 PRIMALOFT® 标志
  • 衣身内置口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 后领内里挂环设计
  • 可机洗
