全新叠搭佳选单品来袭，助力体验户外探险的乐趣。 Nike ACG Storm-FIT 大童防风拒水薄绒里料拼接夹克采用耐穿拒水面料与 PrimaLoft® 填充物，即使细雨纷飞、寒意袭人，亦能伴你探索不止。 宽松版型，可轻松内搭紧身运动服，提升保暖效果。

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

